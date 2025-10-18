Personas transportan el cuerpo de un palestino liberado por Israel en virtud del alto el fuego y el intercambio de rehenes en Gaza. Foto: Eyad BABA / AFP
Personas transportan el cuerpo de un palestino liberado por Israel en virtud del alto el fuego y el intercambio de rehenes en Gaza.
El Gobierno de Hamás en Gaza acusa a Israel de haber violado el alto el fuego 47 veces
El Gobierno de Hamás en Gaza acusa a Israel de haber violado el alto el fuego 47 veces

El Gobierno de Hamás en Gaza acusa a Israel de haber violado el alto el fuego 47 veces

El Gobierno de Hamás en la denunció este sábado que ha violado en 47 ocasiones el acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, con ataques contra la población que han acabado con la vida de 38 personas.

“La ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones graves y reiteradas desde el anuncio del fin de la , que ascienden a 47 violaciones documentadas hasta la fecha, en flagrante y clara violación de la decisión de alto el fuego y de las normas del derecho internacional humanitario”, recoge el comunicado.

Entre las violaciones, el Ejecutivo gazatí incluye “delitos de fuego directo contra civiles, bombardeos y ataques deliberados contra civiles y hasta la detención de varios civiles”.

Alega que el utiliza para ello los tanques que mantiene apostados en barrios residenciales aún bajo su control (algo más del 50 % de Gaza siguen siendo zonas militarizadas), dispositivos de ataque a distancia o drones cuatricópteros que aún sobrevuelan algunas zonas del enclave.

“Estas violaciones han sido registradas en todas las gobernaciones de la Franja de Gaza, sin excepción, confirmando que las fuerzas de la ocupación no han cesado su agresión y mantienen su política de asesinar y aterrorizar al pueblo palestino”, recoge el comunicado.

Combatientes del brazo armado de Hamás vigilan la entrega de restos de rehenes israelíes en la ciudad de Gaza. EFE/EPA/Mohammed Saber
Combatientes del brazo armado de Hamás vigilan la entrega de restos de rehenes israelíes en la ciudad de Gaza. EFE/EPA/Mohammed Saber

Prácticamente, cada día, el Ejército israelí ha abierto fuego contra palestinos que , la demarcación imaginaria hasta la que las tropas tuvieron que retirarse al comenzar la tregua.

Consultadas por EFE, las autoridades sanitarias gazatíes aseguran que en la mayoría de casos los fallecidos eran personas que trataban de llegar a sus hogares, que tuvieron que abandonar durante la ofensiva, gracias a la tregua.

El establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la “línea amarilla”, pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella, aunque el Ejército israelí ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)

