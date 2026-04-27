Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de archivo del líder de Hizbulá, Naim Qassem. Foto: EFE/EPA/Wael Hamzeh
Imagen de archivo del líder de Hizbulá, Naim Qassem. Foto: EFE/EPA/Wael Hamzeh
Por Agencia EFE

El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, aseguró este lunes que no reconocerán las negociaciones directas entre el Líbano e Israel ni sus “resultados”, al tiempo que reiteró su negativa a deponer las armas, el principal objetivo israelí en las conversaciones de paz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.