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Resumen

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Naim Qassem, secretario general del movimiento chií libanés Hezbolá, habla durante un discurso televisado que se muestra en una pantalla gigante durante la conmemoración del Día de los Mártires anual de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Joseph EID / AFP)
Naim Qassem, secretario general del movimiento chií libanés Hezbolá, habla durante un discurso televisado que se muestra en una pantalla gigante durante la conmemoración del Día de los Mártires anual de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Joseph EID / AFP)
/ JOSEPH EID
Por Agencia AFP

El jefe de Hezbolá en Líbano, Naim Qassem, celebró el miércoles la derrota electoral del presidente estadounidense Donald Trump, y estimó que el resultado constituía “una oportunidad” para el grupo aliado de Irán.

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