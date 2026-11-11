El jefe de Hezbolá en Líbano, Naim Qassem, celebró el miércoles la derrota electoral del presidente estadounidense Donald Trump, y estimó que el resultado constituía “una oportunidad” para el grupo aliado de Irán.

“Hoy tenemos una buena oportunidad. Trump fue derrotado en las elecciones (...) se produjo un seísmo en Estados Unidos; aquel que se enfrenta a Irán, Líbano, Palestina, Yemen (...) ha perdido”, declaró en un discurso con motivo del Día del Mártir.

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“Su derrota tiene de alguna manera repercusiones positivas para nosotros”, añadió Naim Qassem en su declaración retransmitida en directo a sus partidarios congregados en el suburbio sur de Beirut, bastión de Hezbolá, y en otras regiones libanesas.

Según él, el “proyecto” de Donald Trump, que perdió en las elecciones de medio mandato, “ya no puede continuar tal como está, y eso es un punto positivo”.

Añadió que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que también fue derrotado en las elecciones en su país, “ha quedado quebrado”.

Naim Qassem, secretario general del movimiento chií libanés Hezbolá, habla durante un discurso televisado que se muestra en una pantalla gigante durante la conmemoración del Día de los Mártires anual de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Joseph EID / AFP) / JOSEPH EID

Hezbolá salió debilitado de dos guerras contra Israel, la primera iniciada en octubre de 2023 en solidaridad con el movimiento palestino Hamás y la segunda el pasado marzo para apoyar a Irán en su conflicto con Estados Unidos e Israel.

Israel llevó entonces a cabo una campaña masiva de bombardeos contra el Líbano, que causó más de 4.300 muertos, y lanzó una ofensiva terrestre contra el sur, donde sigue ocupando una amplia franja de territorio.

El jefe del grupo proiraní reiteró que se niega a desarmarse antes de cualquier retirada israelí de Líbano, mientras Estados Unidos presiona al gobierno libanés en ese sentido.

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