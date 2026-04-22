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Partidarios de Hezbolá ondean banderas libanesas, iraníes y de Hezbolá durante una concentración conmemorativa por el asesinado líder supremo iraní Ali Jamenei. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Partidarios de Hezbolá ondean banderas libanesas, iraníes y de Hezbolá durante una concentración conmemorativa por el asesinado líder supremo iraní Ali Jamenei. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

El Líbano buscará en la reunión prevista para mañana en Washington con Israel la extensión del cese de hostilidades de diez días y el fin de las demoliciones masivas de viviendas llevadas a cabo por el Ejército israelí en el sur del país, informó este miércoles el presidente libanés, Joseph Aoun.

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