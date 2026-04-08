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El líder de la oposición israelí y diputado del Knesset, Yair Lapid, interviene durante una manifestación contra el Gobierno en la que se exigían medidas para garantizar la liberación de los rehenes israelíes retenidos. Foto: Jack GUEZ / AFP
El líder de la oposición israelí y diputado del Knesset, Yair Lapid, interviene durante una manifestación contra el Gobierno en la que se exigían medidas para garantizar la liberación de los rehenes israelíes retenidos. Foto: Jack GUEZ / AFP
Por Agencia EFE

Los líderes y personalidades de distintas formaciones políticas de la oposición israelí cargaron este miércoles contra el papel ausente en el alto el fuego de Estados Unidos e Irán, al no haber participado en su negociación ni conseguido los objetivos planteados para la ofensiva.

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