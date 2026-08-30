icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer pasa junto a un mural que representa al difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en la plaza Valiasr, en el centro de Teherán, el 8 de agosto de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Una mujer pasa junto a un mural que representa al difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en la plaza Valiasr, en el centro de Teherán, el 8 de agosto de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, llamó a los países musulmanes a unirse contra Estados Unidos e Israel, en un mensaje escrito divulgado este domingo, seis meses después del inicio de la guerra en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.