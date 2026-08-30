El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, llamó a los países musulmanes a unirse contra Estados Unidos e Israel, en un mensaje escrito divulgado este domingo, seis meses después del inicio de la guerra en Oriente Medio.

Jamenei, que sucedió a su padre, Ali Jamenei, asesinado el primer día de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, el 28 de febrero, no ha reaparecido en público desde entonces y las autoridades no han difundido imágenes ni grabaciones recientes de su voz.

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“La solución a los problemas de la Umma (comunidad musulmana) reside en la unidad de palabra, la amistad y la cooperación en el camino del bien”, declaró el ayatolá, en un mensaje publicado en su sitio web oficial.

“Quienquiera que sea, ocupe el cargo que ocupe, haga lo que haga que provoque división entre los musulmanes y cree conflictos dentro de la comunidad musulmana, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, habrá servido a los objetivos de los enemigos del islam”, añadió.

Por eso, llamó a los dirigentes de los países de la región a “reconocer al verdadero enemigo, comprender su plan y combatirlo”, e identificó a Estados Unidos e Israel como enemigos de todos, y no solo de Irán.

En respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, Irán ha atacado instalaciones militares estadounidenses en países aliados de Washington en la región, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Qatar y Baréin.

Un hombre iraní pasa en bicicleta junto a un mural que representa al difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle del centro de Teherán, Irán. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH / ABEDIN TAHERKENAREH

Jamenei, quien tiene la última palabra sobre las principales decisiones políticas de Irán, volvió a llamar a los dirigentes y al pueblo iraní a dejar de lado sus diferencias y a unirse en la lucha contra los enemigos jurados del país.

Además, destacó que no se debe permitir “de ninguna manera que surjan divergencias” en el seno del pueblo iraní.

El viernes, el guía supremo iraní había afirmado que “cometer cualquier acto que perjudique la cohesión social está prohibido”.

También llamó a la desdolarización progresiva de la economía iraní y al refuerzo de la producción para reactivar la economía, tras meses de bloqueo naval estadounidense y décadas de sanciones internacionales.

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