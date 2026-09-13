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Resumen

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Los iraníes ondean las banderas nacionales de su país mientras participan en una manifestación frente a la antigua embajada de los Estados Unidos en la capital, Teherán, el 4 de noviembre de 2022, para conmemorar el 43 aniversario del inicio de la crisis de los rehenes en Irán. - El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ridiculizó hoy la promesa del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de "liberar" a Irán, mientras semanas de protestas en la república islámica muestran pocas señales de disminuir. (Foto de ATTA KENARE / AFP)
Los iraníes ondean las banderas nacionales de su país mientras participan en una manifestación frente a la antigua embajada de los Estados Unidos en la capital, Teherán, el 4 de noviembre de 2022, para conmemorar el 43 aniversario del inicio de la crisis de los rehenes en Irán. - El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ridiculizó hoy la promesa del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de "liberar" a Irán, mientras semanas de protestas en la república islámica muestran pocas señales de disminuir. (Foto de ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Muchos iraníes temen ahora más al empobrecimiento que a la guerra mientras Estados Unidos ha intensificado las sanciones y mantiene el bloqueo naval a Irán para aislar financieramente al país, lo que ha agravado una crisis económica que ya golpea con fuerza a las familias.

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