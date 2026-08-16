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Resumen

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El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir. Foto: @EFEnoticias/X
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir. Foto: @EFEnoticias/X
Por Agencia EFE

El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista y exconvicto Itamar Ben Gvir, llamó públicamente al asesinato de entre “30 y 40 personas” cada noche en Gaza, en un pocast publicado en las últimas horas con Rom Braslavski, quien fuera rehén de Hamás en la Franja.

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