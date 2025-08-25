El momento del ataque de Israel al hospital Nasser de Gaza fue transmitido en vivo en televisión

La televisión egipcia Al Ghad retransmitió en directo los ataques de Israel de este lunes contra el hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, que causaron al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas. Las imágenes, distribuidas por el propio canal en su cuenta de X, muestran la secuencia de lo ocurrido.

La grabación comienza poco después de la primera explosión: la cámara capta cómo varias personas suben por la escalera de incendio dañada del hospital hasta el tercer piso para sacar de entre los escombros un cuerpo cubierto de sangre y atender a otro hombre, mientras recuperan una cámara y equipos de transmisión en vivo.

En la secuencia de imágenes se ve cómo entonces un fotógrafo asciende a un piso superior y toma imágenes del material destrozado. Minutos más tarde llegan dos rescatistas, que cubren un cuerpo con una sábana blanca y se llevan a un herido.

كاميرا «الغد» توثق لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للدفاع المدني والصحفيين في مجمع ناصر الطبي#قناة_الغد pic.twitter.com/5yHHMpUvsb — قناة الغد (@AlGhadTV) August 25, 2025

El reportero de Al Ghad, Ibrahim Qanan, que retransmite en directo, afirma que el muerto es Hossam Al Masri, camarógrafo de Reuters que estaba retransmitiendo en directo desde allí y falleció tras el primer impacto, que ocurrió contra el cuarto y último piso de la escalera.

Cuando intentan trasladar el cuerpo envuelto en una sábana blanca a la camilla, menos de diez minutos después del primer impacto, un segundo ataque golpea exactamente el mismo punto y cubre todo el edificio de humo.

El reportero de Al Ghad grita en plena retransmisión: “¡Han matado a gente! Un ataque grande, como pueden ver en la imagen, una gran destrucción. Civiles, colegas periodistas están en el edificio. ¡Un gran crimen!”.

Añade luego que se trató de un dron kamikaze, que explota al alcanzar su objetivo, mientras la cámara muestra a los transeúntes alejándose del hospital con miedo a nuevos ataques

Cuando se disipa el humo, se ve cómo la escalera del cuarto piso se había derrumbado sobre el tercero, aplastando a varias personas que intentaban rescatar los cuerpos.

Entre los escombros aparece un bombero, que parece sobrevivir sin heridas graves, y un herido que agoniza colgado desde el tercer piso y que muere poco después. Otros suben de inmediato para intentar socorrer al bombero que aún está con vida.

El Ejército israelí confirmó haber atacado el hospital y dijo que el Jefe del Estado Mayor “ordenó realizar una investigación inicial lo antes posible”.

