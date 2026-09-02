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Resumen

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Varias personas pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, el 2 de septiembre de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Varias personas pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, el 2 de septiembre de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

El negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, calificó el miércoles a Estados Unidos de “Satán” tras un ataque contra una boda en el sur del país.

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