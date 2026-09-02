El negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, calificó el miércoles a Estados Unidos de “Satán” tras un ataque contra una boda en el sur del país.

“Escuela de Minab: niños masacrados. Polideportivo de Lamerd: niños asesinados. Boda de Kuhestak: niños asesinados junto a sus familias. Si una potencia actúa como Satán, elige objetivos como Satán y mata como Satán, es Satán”, afirmó Qalibaf en una publicación en X.

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El negociador retomó así el término habitualmente empleado por el poder iraní y sus simpatizantes desde la revolución de 1979, para referirse a Estados Unidos.

Según la Media Luna Roja iraní, cuatro personas, entre ellas un niño, murieron durante una boda a causa de un ataque estadounidense en el sur del país el martes, y unas cincuenta resultaron heridas.

“A raíz de un ataque con misiles de Estados Unidos, los fragmentos impactaron en una vivienda en la ciudad de Kuhestak, en el distrito de Sirik, donde se celebraba una boda”, escribió la organización en X.

Este fragmento de video de la emisora ​​estatal iraní (IRIB) del 2 de septiembre de 2026, muestra drones lanzados por el ejército de Irán contra bases de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. (Foto de IRIB TV / AFP). / -

A las condenas se sumó la cancillería iraní, que habló de “crimen de guerra”.

“La realidad de esta guerra ilegal y el verdadero rostro del crimen de guerra se encuentran en Sirik, donde una ceremonia de matrimonio fue salvajemente bombardeada como parte del esfuerzo desesperado de Estados Unidos por disimular su fracaso”, escribió en X el portavoz del ministeiro, Esmail Baqai.

Los nuevos ataques estadounidenses comenzaron poco después de que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pidiera un retorno a la vía diplomática, actualmente estancada.