icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un cartel antiestadounidense en una calle de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Un cartel antiestadounidense en una calle de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

El nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, aseguró que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y levante el bloqueo contra los puertos iraníes, entre otras condiciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.