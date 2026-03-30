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Una mujer iraní con velo camina junto a un mural antiestadounidense en Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Una mujer iraní con velo camina junto a un mural antiestadounidense en Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

El Parlamento de Irán debate la salida del país del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, informó este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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