Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, estratégico paso por el que circula el 20 % del petróleo mundial.
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