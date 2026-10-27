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Resumen

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Una anciana emite su voto en un colegio electoral de la ciudad beduina sureña de Rahat el 27 de octubre de 2026, durante las elecciones legislativas de Israel. (Foto de HAZEM BADER / AFP).
Una anciana emite su voto en un colegio electoral de la ciudad beduina sureña de Rahat el 27 de octubre de 2026, durante las elecciones legislativas de Israel. (Foto de HAZEM BADER / AFP).
/ HAZEM BADER
Por Agencia EFE

El opositor partido Yashar!, favorito en las encuestas de intención de voto en las elecciones israelíes de este martes, denunció una “manipulación deliberada” de las papeletas de la formación en todo el país y presentó una denuncia formal ante la Comisión Electoral Central.

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