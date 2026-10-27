El opositor partido Yashar!, favorito en las encuestas de intención de voto en las elecciones israelíes de este martes, denunció una “manipulación deliberada” de las papeletas de la formación en todo el país y presentó una denuncia formal ante la Comisión Electoral Central.

“Se sospecha de un intento sistemático de sabotear los votos a favor de la formación y comprometer la integridad del proceso electoral”, apostilló la formación en su queja ante el órgano, en la que detalla informes llegados desde una decena de colegios de Israel.

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El partido dijo haber sido informado de la detección de irregularidades que le atañen en centros de votación de todo el país: “Se han detectado casos en los que las papeletas de Yashar! (¡Recto!) habían desaparecido, estaban deterioradas o se encontraban colocadas boca abajo dentro de las cabinas de votación”, detalló.

También indicó que recibió informes de colegios de la presencia de “papeletas de voto del partido que habían sido marcadas con distintos signos, de una manera que podría provocar su invalidación y perjudicar la validez de los votos de los electores”.

Simpatizantes del partido Yashar, liderado por Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor del ejército israelí, asisten al último mitin de campaña en Tel Aviv, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

“La frecuencia de estos incidentes sugiere rotundamente que no se trata de meros contratiempos fortuitos, sino de un intento sistemático y deliberado de sabotear el proceso democrático: impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y socavar los resultados electorales”, sentenció la formación.

Estos hechos constituyen, según Yashar!, “una grave vulneración de la integridad del proceso electoral” y el voto libre, por lo que exige “la intervención inmediata de la Comisión Central Electoral” para que realice inspecciones frecuentes en todos los centros de votación y la reposición inmediata de cualquier papeleta que falte.

La formación liderada por Gadi Eisenkot también había informado anteriormente de filas “extremadamente largas” en centros de votación donde se concentra el apoyo a Yashar! y de la sospecha de que esto ha sido “orquestado de manera intencionada -mediante el bloqueo deliberado de las vías de acceso- por parte de actores interesados ​​en entorpecer el proceso electoral”.

El partido instó a la ciudadanía a informar sobre cualquier incidente inusual y a mantener la paciencia durante la espera en las filas. “No permitiremos que nadie ponga en peligro el cambio que buscamos. Está en vuestras manos. Votad Yashar! en las urnas”, añadió.