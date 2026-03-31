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El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, celebra una misa con motivo del Domingo de Ramos en Jerusalén. Foto: EFE/EPA/Ammar Awad
El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, celebra una misa con motivo del Domingo de Ramos en Jerusalén. Foto: EFE/EPA/Ammar Awad
Por Agencia AFP

Las celebraciones de Pascua en el lugar más sagrado del cristianismo se llevarán a cabo a puerta cerrada, afirmó este martes el Patriarca Latino de Jerusalén, después de que la policía israelí le impidiera entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro, lo que provocó una condena internacional.

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