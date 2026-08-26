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Resumen

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Una fotografía que muestra al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, asistiendo a una conferencia de prensa en la capital, Teherán, el 8 de agosto de 2026. Foto: OFICINA PRESIDENCIAL DE IRAN / AFP
Una fotografía que muestra al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, asistiendo a una conferencia de prensa en la capital, Teherán, el 8 de agosto de 2026. Foto: OFICINA PRESIDENCIAL DE IRAN / AFP
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Por Agencia AFP

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió este miércoles que Estados Unidos no conseguirá “nada” con las nuevas medidas económicas anunciadas contra la república islámica, a la que Washington amenazó con “asfixiar”.

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