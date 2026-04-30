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Masud Pezeshkian insistió en que el bloqueo a los puertos de Irán por Estados Unidos fracasará. (Foto: EFE)
Masud Pezeshkian insistió en que el bloqueo a los puertos de Irán por Estados Unidos fracasará. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este jueves que el boqueo naval estadounidense a los puertos y buques iraníes está condenado al fracaso y sostuvo que la seguridad en la zona solo se conseguirá a través de la cooperación con los países de la región.

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