El presidente iraní, Masud Pezeshkian. Foto: EFE/EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL
Agencia EFE
El presidente de Irán asegura ante la ONU que la República Islámica no busca armas atómicas
El presidente iraní, , aseguró este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que la no busca armas atómicas, ante la inminente restauración de las sanciones del Consejo de Seguridad contra el país persa por su programa nuclear.

“Irán nunca ha buscado fabricar armas nucleares y nunca lo hará”, aseguró el presidenteiraní.

Pezeshkian acusó a Reino Unido, Francia y Alemania (E3) de actuar al “servicio” de Estados Unidos al iniciar el contra el país persa al considerar que no cumple con sus compromisos adquiridos en el acuerdo nuclear de 2015.

PUEDES VER: Trump dice que sin ataque de EE.UU. Irán habría tenido armas nucleares en “cuatro semanas”

Para el mandatario iraní, la acción del E3 es “ilegal” y llevada a cabo con “presiones, intimidación, imposiciones y abuso flagrante” tras no cumplir con su parte del acuerdo de 2015 y del que se salió Estados Unidos en 2018.

en la madrugada del sábado contra la República Islámica -proceso puesto en marcha por Francia, Alemania y Reino Unido (E3)- si no se alcanza un acuerdo antes acerca del programa nuclear iraní.

Israel

Pezeshkian también los ataques israelíes de junio contra la República Islámica, que causó la muerte de más de un millar de personas en los 12 días de conflicto.

Masoud Pezeshkian en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/STR
“Esta agresión descarada, además de causar la muerte de varios comandantes, ciudadanos, niños, mujeres, científicos y élites académicas de mi país, infligió un duro golpe a la confianza internacional y al panorama de paz en la región”, aseguró.

Recordó que esos ataques, que incluyeron bombardeos contra instalaciones nucleares, se llevaron a cabo mientras Teherán y Washington negociaban el programa nuclear iraní, por lo que fueron “una gran traición a la diplomacia”.

Además, , además de agredir a Yemen, Siria, Líbano y Qatar.

