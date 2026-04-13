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Masoud Pezeshkian, durante un acto de campaña para las presidenciales iraníes. Foto: STR/EFE
Masoud Pezeshkian, durante un acto de campaña para las presidenciales iraníes. Foto: STR/EFE
Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó este lunes “el insulto” del mandatario estadounidense, Donald Trump, al papa León XIV, de quien dijo que es “terrible en política exterior”.

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