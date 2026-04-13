El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó este lunes “el insulto” del mandatario estadounidense, Donald Trump, al papa León XIV, de quien dijo que es “terrible en política exterior”.

“Su Santidad el Papa Luis XIV (@Pontifex), condeno el insulto dirigido a Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán”, dijo en X Pezeshkian.

“Declaro que la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre. Le deseo gloria en Alá”, añadió.

Trump afirmó la víspera que el papa estadounidense es “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a “dejar de complacer a la izquierda radical”.

“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

El pontífice respondió a Trump que “el evangelio es claro” y que “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra”, según dijo durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional.

“Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”, dijo el pontífice estadounidense en declaraciones a los periodistas que viajan en el avión junto al pontífice.

Combinación de imágenes del papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Alberto PIZZOLI / Mandel NGAN / AFP

León XIV aseguró además que no tiene “miedo” de la administración Trump o de “declarar fuertemente el mensaje del Evangelio”.

En este casi primer año de pontificado, aunque siempre en tono muy cauto, León XIV ha denunciado algunos riesgos de la política global, lamentó guerras como la de Irán e instó a “garantizar la soberanía” de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El sábado, en el Vaticano, instó a los gobernantes del mundo a contener toda “exhibición de fuerza” y a “sentarse en mesas de diálogo y mediación”, y aunque no mencionó casos concretos, ese mensaje coincidió con las negociaciones de Estados Unidos e Irán en Pakistán.

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