Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pezeshkian ofreció sus condolencias a los iraníes por la muerte de Jameneí. (Foto: EFE/Archivo)
Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, apareció este domingo en público por primera vez tras las especulaciones sobre su destino después de los bombardeos de ayer de Estados Unidos e Israel, en los que murió el líder supremo, Ali Jameneí.

