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Fotografía de archivo distribuida del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, asiste a una reunión con el presidente de Rusia en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Bishkek, el 1 de septiembre de 2026. Foto: KRISTINA SOLOVYOVA / POOL / AFP
Fotografía de archivo distribuida del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, asiste a una reunión con el presidente de Rusia en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Bishkek, el 1 de septiembre de 2026. Foto: KRISTINA SOLOVYOVA / POOL / AFP
/ KRISTINA SOLOVYOVA
Por Agencia AFP

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, prometió el martes que Teherán retomaría de inmediato sus compromisos para poner fin a la guerra si Estados Unidos reanuda el protocolo de acuerdo de junio, al margen de una cumbre en Kirguistán, donde mantuvo un encuentro con Vladimir Putin.

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