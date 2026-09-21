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Resumen

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, gesticulando mientras habla durante una conferencia de prensa en la capital, Teherán, el 8 de agosto de 2026. (Foto de la Oficina Presidencial iraní / AFP).
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, gesticulando mientras habla durante una conferencia de prensa en la capital, Teherán, el 8 de agosto de 2026. (Foto de la Oficina Presidencial iraní / AFP).
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Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU donde pronunciará un discurso y se reunirá con otros mandatarios, todo ello en plena guerra con Estados Unidos.

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