El presidente de Israel, Isaac Herzog, pronuncia un discurso en el cementerio militar de Kiryat Shaul, en Tel Aviv, el 7 de noviembre de 2025. (Jack GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

El presidente israelí, Isaac Herzog, agradeció este sábado a su homólogo Donald Trump su “decisión histórica y valiente” de atacar Irán de forma conjunta, lo que ha desencadenado una oleada de ataques iraníes también contra bases militares estadounidenses en Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

