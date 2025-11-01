El presidente sirio Ahmed al Sharaa viajará a Washington en noviembre

El presidente de la República Árabe Siria, Ahmed al Sharaa, habla durante el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU., el 24 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/Kena Betancur
El presidente de la República Árabe Siria, Ahmed al Sharaa, habla durante el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU., el 24 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/Kena Betancur
El realizará una visita a en noviembre, afirmó el sábado el enviado estadounidense Tom Barrack, quien dijo esperar que se una allí a la alianza internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Preguntado por periodistas al margen de una conferencia en Baréin sobre una posible visita de Ahmed al Sharaa a Washington en noviembre, Tom Barrack respondió “sí”, agregando que esperaba verlo adherirse, durante ese viaje, a la coalición contra el EI.

Se trataría de la primera visita del mandatario sirio a la capital estadounidense, y la segunda a Estados Unidos, después de su paso en septiembre por la sede de la ONU en Nueva York, donde este antiguo yihadista se convirtió en el primer presidente sirio en décadas en dirigirse a la Asamblea General.

Antiguamente afiliado a Al Qaida, el grupo que dirigía Al Sharaa, Hayat Tahrir al Sham (HTS), fue retirado de la lista de organizaciones terroristas en julio pasado.

El presidente interino, cuyas fuerzas derrocaron a Bashar al Asad en diciembre de 2024, se reunió por primera vez con Donald Trump en mayo pasado en Riad, Arabia Saudita, donde el mandatario estadounidense se comprometió a levantar las sanciones paralizantes impuestas a Siria.

