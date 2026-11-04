El principal negociador iraní en los diálogos con Washington, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo este miércoles que los estadounidenses votaron “NO A LA GUERRA” en las elecciones de medio mandato, tras una abultada victoria demócrata sobre los republicanos.

“Ya sea por conciencia o por el costo de vida, los estadounidenses dijeron NO A LA GUERRA, y nosotros respaldamos este mensaje”, publicó Qalibaf en la red social X.

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Los demócratas protagonizaron un tsunami político el martes y se adueñaron del Congreso, un humillante revés para el republicano Donald Trump que compromete el final de su presidencia.

La votación reflejó el enojo de la población con el alto costo de la vida, los aranceles y la guerra de Trump contra la república islámica, que provocó la subida de los precios del petróleo y profundizó la insatisfacción con un mandatario ya impopular.

El 3 de noviembre de 2026, durante una manifestación en la plaza Enghelab de Teherán, los iraníes ondearon banderas frente a una valla publicitaria antiestadounidense y antiisraelí, exigiendo justicia para su líder y venganza contra el presidente de Estados Unidos. Foto: ATTA KENARE / AFP / ATTA KENARE

La guerra, provocada por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, se mantiene desde hace meses en un punto muerto, con ocasionales intercambios de fuego en medio del temor a una reanudación del conflicto a gran escala.

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