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Resumen

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El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh
Por Agencia AFP

El principal negociador iraní en los diálogos con Washington, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo este miércoles que los estadounidenses votaron “NO A LA GUERRA” en las elecciones de medio mandato, tras una abultada victoria demócrata sobre los republicanos.

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