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Resumen

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Un israelí ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en Tel Aviv (Israel). Foto: EFE/Jim Hollander/Archivo
Un israelí ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en Tel Aviv (Israel). Foto: EFE/Jim Hollander/Archivo
Por Agencia EFE

Israel celebrará elecciones legislativas el próximo 27 de octubre, la fecha límite fijada por ley, después de que el actual Parlamento complete el 17 de julio su mandato íntegro de cuatro años, informó este domingo la cámara en un comunicado.

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