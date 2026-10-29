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Resumen

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Itamar Ben Gvir pidió el jueves el arresto de los líderes de partidos árabes tras elecciones parlamentarias. (Foto: AFP)
Itamar Ben Gvir pidió el jueves el arresto de los líderes de partidos árabes tras elecciones parlamentarias. (Foto: AFP)
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia AFP

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, pidió el jueves el arresto de los líderes de partidos árabes, que obtuvieron fuertes avances en las elecciones legislativas de esta semana.

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