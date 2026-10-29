El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, pidió el jueves el arresto de los líderes de partidos árabes, que obtuvieron fuertes avances en las elecciones legislativas de esta semana.

La agencia de seguridad Shin Bet “debe ordenar, esta misma mañana, los arrestos de los líderes de los partidos árabes sospechosos de estar implicados en el dinero catarí”, escribió el ministro en X.

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Las declaraciones hacen referencia a afirmaciones lanzadas sin pruebas por varios ministros según las cuales los partidos áraboisraelíes recibieron dinero de Catar, país donde vive la cúpula del movimiento islamista palestino Hamás.

Medios israelíes informaron este jueves de que las autoridades electorales reclamaron al Shin Bet abrir una investigación sobre estas acusaciones.

Los resultados todavía provisionales de las elecciones ofrecen a los partidos áraboisraelíes Raam y Lista Unificada un récord de 17 escaños en el Parlamento israelí.

Su apoyo puede resultar decisivo para la formación de un gobierno, dado que ni el primer ministro Benjamin Netanyahu ni el bloque opositor lograron una mayoría.