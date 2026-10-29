Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, pidió el jueves el arresto de los líderes de partidos árabes, que obtuvieron fuertes avances en las elecciones legislativas de esta semana.
TE PUEDE INTERESAR
- “Turquía es un miembro activo de la comunidad internacional y un actor relevante”, por Serra Kalelí
- Ucrania: al menos 13 muertos por un ataque ruso con dron contra una estación de tren en Dnipró
- Lista Conjunta árabe, dispuesta a pactar con la derecha sionista para derrocar a Nentanyahu en Israel
- Sindicatos y organizaciones de Ecuador convocan a una protesta contra políticas de Noboa
Seguir temas