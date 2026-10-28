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Resumen

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El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu (izquierda) y el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot. (Fotos de Jewel SAMAD y Maya LEVIN / AFP).
El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu (izquierda) y el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot. (Fotos de Jewel SAMAD y Maya LEVIN / AFP).
/ JEWEL SAMAD MAYA LEVIN
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Israel se encamina a un bloqueo político tras unas elecciones sin mayorías claras. Ni el bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu ni el de la oposición encabezada por Gadi Eisenkot tendrían los escaños suficientes para formar gobierno por su cuenta. Con las negociaciones abiertas y los partidos árabes en una posición decisiva, el país se enfrenta a varios escenarios, desde un gobierno de unidad nacional hasta la convocatoria de nuevos comicios.

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