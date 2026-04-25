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Las elecciones municipales en Cisjordania arrancaron en un clima de normalidad, el 25 de abril de 2026. (Magda Gibelli / EFE)
Las elecciones municipales en Cisjordania arrancaron en un clima de normalidad, el 25 de abril de 2026. (Magda Gibelli / EFE)
/ Magda Gibelli
Por Agencia AFP

Los palestinos de Cisjordania y una pequeña parte de la Franja de Gaza votan este sábado a sus alcaldes y concejales en las primeras elecciones desde la guerra en el enclave costero, con pocas opciones políticas para elegir y en medio de un desánimo generalizado.

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