Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente palestino Mahmud Abas emitiendo su voto en las elecciones municipales de Ramala, el 25 de abril de 2026. (Oficina del Presidente Palestino (PPO) / AFP)
El presidente palestino Mahmud Abas emitiendo su voto en las elecciones municipales de Ramala, el 25 de abril de 2026. (Oficina del Presidente Palestino (PPO) / AFP)
/ -
Por Agencia EFE

El presidente palestino, Mahmud Abás, afirmó este sábado tras depositar su voto en las elecciones locales que se celebran en Cisjordania ocupada y en una localidad de Gaza que con ellas demuestran que creen “en la democracia y el pluralismo”, y recalcó que los palestinos merecen un Estado independiente.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.