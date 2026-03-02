Escuchar
El humo se eleva desde un supuesto ataque iraní en el área donde se encuentra la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Kuwait, el 2 de marzo de 2026. (AFP)
Por Agencia AFP

La embajada de Estados Unidos en Kuwait fue atacada por drones, dijeron tres fuentes diplomáticas a AFP, después de que se viera humo elevarse desde la misión diplomática el lunes.

