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Este es un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, donde las muertes de civiles también son cosa de cada día.
Este es un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, donde las muertes de civiles también son cosa de cada día.
/ Bilal Hussein
Por Agencia AFP

La embajada de Estados Unidos en Líbano, donde el movimiento proiraní Hezbolá está en guerra con Israel, afirmó este viernes que Irán y sus grupos afines podrían atacar universidades en el país.

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