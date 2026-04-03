La embajada de Estados Unidos en Líbano, donde el movimiento proiraní Hezbolá está en guerra con Israel, afirmó este viernes que Irán y sus grupos afines podrían atacar universidades en el país.

“Irán y sus milicias terroristas afines podrían tener la intención de atacar universidades en Líbano”, señaló una alerta de seguridad, sin identificar ninguna institución específica.

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La Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán, ha amenazado con atacar universidades estadounidenses en Oriente Medio tras asegurar que los ataques de Estados Unidos e Israel destruyeron dos universidades iraníes.

Líbano alberga entre otros la Universidad Americana de Beirut, una de las instituciones estadounidenses más destacadas de la región, cuyo campus y hospital se encuentran en el centro de la capital.

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