Con el encendido de dos velas conmemorativas, la Embajada de Israel y la Asociación Judía del Perú conmemoraron ayer 23 de octubre, dos años de la horrible masacre perpetrada contra Israel, por el grupo terrorista Hamás, el 7 de octubre de 2023.

El acto contó con la presencia de los Congresistas Javier Padilla y Janet Rivas, presidente y secretaria de la Liga Parlamentaria Perú – Israel respectivamente; embajadores acreditados en el Perú, funcionarios de la cancillería peruana, alcaldes, representantes de iglesias cristianas, amigos de Israel y miembros de la comunidad judía peruana.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El embajador de Israel Eran Yuvan, recordó la terrible masacre ocurrida el 7.10.23 que dejó más de 1200 personas asesinadas y ciudadanos israelíes masacrados y torturados, así como decenas de mujeres violentadas y 250 personas secuestradas y llevadas a Gaza. Asimismo, resaltó el inicio del plan de paz auspiciado por el presidente de USA, Donald Trump, que dio paso a un cese al fuego y la liberación de 20 secuestrados vivos y – hasta el momento - 13 secuestrados muertos: “Ahora esperamos la pronta liberación de los 13 secuestrados muertos restantes. Solo cuando todos ellos hayan sido devueltos, podremos comenzar realmente el proceso de verdadera sanación, rehabilitación y recuperación como pueblo, sociedad y nación”.

El Embajador Yuvan destacó, también, que esta es una oportunidad para volver al camino de la paz, al tiempo que se abre la posibilidad de ampliar los Acuerdos de Abraham y añadir más países árabes y musulmanes al círculo de paz y la normalización de las relaciones en el Medio Oriente: “Todos esperamos buenas noticias y tiempos mejores. Tiempos de paz, seguridad y esperanza, pero, sobre todo, de resiliencia y unidad. Solo juntos podemos ser fuertes y afrontar cualquier desafío que se nos presente”.

El acto contó con la presencia de los Congresistas Javier Padilla y Janet Rivas, presidente y secretaria de la Liga Parlamentaria Perú – Israel respectivamente. Foto: GEC

La ceremonia incluyó también el encendido de dos velas conmemorativas: una blanca que fue encendida por el Señor Alberto Levi y su hijo Michael – papá y hermano de Daniel Levi Ludmir, médico peruano-israelí, que fue asesinado el 7 de octubre. La vela amarilla fue encendida por el Congresista Javier Padilla, para honrar la memoria de los secuestrados que no sobrevivieron la crueldad terrorista.

En el marco de esta fecha de conmemoración, se exhibió la muestra “En el corazón del 7 de octubre”, una antología en la que participaron 12 de los principales creadores de cómics de Israel, los cuales han intentado expresar la intensidad de la conmoción vivida durante la masacre, a través de comics que grafican los testimonios de los residentes de las zonas atacadas.