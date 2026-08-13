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Resumen

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El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en una foto de archivo. (Foto: Mandel NGAN/AFP)
El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en una foto de archivo. (Foto: Mandel NGAN/AFP)
Por Agencia EFE

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, calificó este jueves de “terroristas” a los colonos israelíes que, durante cuatro días, han asediado a varias familias palestinas en sus casas de Qusra, al norte de Cisjordania.

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