El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, calificó este jueves de “terroristas” a los colonos israelíes que, durante cuatro días, han asediado a varias familias palestinas en sus casas de Qusra, al norte de Cisjordania.

“Las acciones de aquellos que llevaron a cabo este acto horrendo de terror destinado a intimidar y acosar a esta familia son repugnantes. No hay excusa para un comportamiento tan brutal” , aseveró en una publicación de X.

En el texto, emitido en respuesta a un usuario que acusaba a Washington de no haber hecho nada al respecto del incidente, Huckabee aseguró que la intervención de las autoridades israelíes la madrugada del jueves respondía a “ nuestra solicitud para retirar a los terroristas israelíes que están haciendo esto” .

“Las acciones de aquellos que están haciendo esto en la casa de esta familia son criminales”, agregó el embajador.

En otra publicación, Huckabee compartió un vídeo en el que tropas israelíes llegaban al pueblo cisjordano en el que, desde el domingo, un grupo de colonos israelíes cerca y asedia a al menos dos familias palestinas.

“Aquí hay evidencia de que (el Ejército israelí) y (la Policía israelí) fueron a Qusra para retirar a los intrusos ilegales que estaban ahí para intimidar a los residentes palestinos” , insistió el embajador estadounidense.

Sin embargo, según atestiguó EFE la mañana del jueves, el despliegue de fuerzas no había conseguido expulsar a los invasores de las casas de los vecinos del pueblo.

“El Ejército, la Policía Fronteriza y la Policía llegaron la pasada noche y desmantelaron el puesto de avanzada” , dijo Qusay abu Ridi, uno de los vecinos afectados, que señaló que los colonos continúan presentes a 15 metros de su casa y que las autoridades israelíes le acaban de pedir a los vecino que abandone su hogar.

De hecho, según contó a EFE Abu Ridi, los soldados instaron a los vecinos a abandonar sus casas “porque las iban a usar como cuartel militar durante tres días”.

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