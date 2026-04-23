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El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Líbano, celebrada en la sede de la ONU en Nueva York el 31 de marzo de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Líbano, celebrada en la sede de la ONU en Nueva York el 31 de marzo de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

El embajador de Israel ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Danny Danon, dijo este jueves en una entrevista con la cadena CNN que el alto al fuego prolongado con Líbanono es del 100%”.

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