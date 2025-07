Embajador de Israel: “Sin la salida de Hamás de Gaza, no hay posibilidad de terminar la guerra”

Hasta el miércoles no había avances significativos en el diálogo. Una fuente egipcia cercana a las negociaciones, cuyo país es mediador junto con Qatar, le dijo a la agencia EFE que las “amplias” diferencias entre las partes se deben fundamentalmente a la insistencia israelí en mantener sus políticas para el acceso de ayuda humanitaria al territorio palestino.

“Israel sigue insistiendo en la continuidad del funcionamiento de los puntos de distribución de ayuda afiliados a la Fundación Humanitaria de Gaza, considerándolos un mecanismo de supervisión necesario para garantizar que la ayuda no caiga en manos de grupos armados”, dijo la fuente.

Otro punto de tensión es la cesión del control del denominado Eje Morag, que separa la ciudad gazatí de Rafah del resto del territorio y que discurre paralelo a la frontera con Egipto, del que “Israel aún se niega a retirarse”, dijo la fuente. “Este constituye uno de los puntos de mayor tensión y desacuerdo en las negociaciones, especialmente en lo que respecta a la seguridad y los acuerdos sobre el terreno”, añadió.

En Washington, Netanyahu dijo haber abordado en sus conversaciones con Trump los esfuerzos para liberar a los rehenes, así como la campaña militar para “eliminar” a Hamás del territorio palestino.

“No vamos a ceder, ni por un momento, y esto es posible gracias a la presión militar de nuestros heroicos soldados”, manifestó Netanyahu, quien reafirmó que su objetivo es “la eliminación de las capacidades militares y de gobierno de Hamás”.

El Comercio conversó con el embajador israelí Yoed Magen, representante del ministerio de Relaciones Exteriores de su país, sobre las negociaciones en Qatar, los objetivos de Israel con respecto a Hamás, el futuro de Gaza y las consecuencias de la guerra de los 12 días con Irán.

Magen es un diplomático con más de tres décadas de experiencia, especializado en América Latina y con misiones clave en Panamá, Colombia y Uruguay.

El embajador israelí Yoed Magen asegura que Israel terminará la guerra en Gaza cuando Hamás ya no esté en ese territorio.

— ¿Por qué está siendo esta vez muy difícil alcanzar una nueva tregua en Gaza? ¿Qué ha cambiado ahora con relación a las anteriores negociaciones?

Han cambiado muchas cosas. Nosotros hemos tratado de negociar un cese el fuego con Hamás en muchas ocasiones a través de Estados Unidos y Qatar. El problema es que Hamás no ha querido liberar a nuestros secuestrados. Sin embargo, ahora después de la guerra con Irán hay un cambio. Irán es la cabeza de lo que llamamos el eje de mal, que incluye a los elementos más radicales de nuestra región como Hamás, Hezbolá, los hutíes, las milicias pro-iraníes, otras organizaciones de terror que están en Cisjordania, el régimen anterior de Siria. Ellos han creado un círculo de fuego alrededor de Israel para atacarnos con el objetivo de destruirnos. El 7 de octubre del 2023 fue como el disparo del principio, el disparo que lo abrió todo, cuando más de 3 mil terroristas de Hamás se infiltraron a Israel y cometieron la mayor masacre contra el pueblo israelí desde el Holocausto. Pero esto hay que entenderlo con un contexto regional que incluye también el objetivo de ese eje de mal: destruir a Israel.

Una casa que fue destruida por Hamás en el ataque del 7 de octubre del 2023 en el kibutz de Nir Oz. (Roger Zuzunaga / El Comercio).

En abril del 2024, Irán atacó directamente a Israel por primera vez en la historia. Ahora, en tan solo 12 días la campaña israelí en Irán tuvo resultados impresionantes, dentro de las cuales pudimos destruir una buena parte del programa nuclear y balístico de ese país, y también parte de su infraestructura militar. Creemos que hemos debilitado considerablemente al régimen iraní, que es la cabeza de esa serpiente. De tal manera que ahora con un Irán y un eje del mal debilitados por los golpes de Israel, se posibilita el surgimiento de nuevos acercamientos y de más optimismo en la región. Hamás entiende que perdió un apoyo importante de Irán. Ya Irán no es el mismo país fuerte de antes porque fue duramente golpeado. Quizás esto empuja a los líderes de Hamás, que todavía quedan vivos, a hacer más concesiones, o por lo menos a tener más voluntad para llegar a un acuerdo de cese el fuego.

— Hamás mantiene su exigencia de incluir la negociación del fin de la guerra en el acuerdo de tregua. ¿En qué momento Israel va a estar dispuesto a negociar el fin de la guerra?

Eso es parte de las negociaciones. Nosotros tenemos dos objetivos. El primero y el más importante es la liberación de nuestros 50 secuestrados que ya casi 650 días están en los túneles en Gaza. Algunos están vivos, otros ya están muertos. Los queremos de vuelta a todos. No hay ningún ejemplo en la historia humana reciente de que tantos secuestrados estén tanto tiempo en manos de terroristas. Segundo, nosotros no estamos dispuestos a seguir viviendo con Hamás como un vecino. Un vecino que en cualquier momento se rearma, se rehabilita, se reorganiza y sale a atacar a Israel nuevamente como lo hizo el 7 de octubre. Israel no puede darse el lujo de vivir con esa amenaza. Entonces, uno de los objetivos es que Hamás no sea parte del nuevo gobierno de la gente que gobernará Gaza. Queremos que Hamás entregue sus armas y que salga de la Franja de Gaza.

El jefe del ala política del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, asiste a una manifestación el 1 de octubre de 2022. (Foto de MAHMUD HAMS / AFP). / MAHMUD HAMS

Captura de video grabado por un dron donde se muestra al líder de Hamás, Yahya Sinwar, momentos antes de ser asesinado en el barrio Tal al-Sultan en Rafah, sur de Gaza. (AFP). / -

— ¿Qué queda de Hamás en comparación con la organización que atacó Israel el 7 de octubre?

No mucho. Hamás sufrió un golpe duro. La gran mayoría de sus líderes políticos y militares fueron eliminados. Casi todos los responsables de la masacre del 7 de octubre fueron eliminados. Estamos persiguiendo a los que siguen vivos. Ninguno de ellos es inmune. Hamás perdió su estructura militar, perdió su infraestructura, sus túneles, el armamento. Gran parte de la infraestructura militar que tuvo hasta el 7 de octubre ya no existe. De manera que Hamás está considerablemente debilitado.

— ¿Israel realmente busca eliminar a Hamás o está usando la guerra para impedir cualquier futuro Estado palestino viable?

No. Hasta el 6 de octubre del 2023 había cese el fuego. Había tranquilidad en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. De hecho, Israel se retiró de la Franja de Gaza en el año 2005 con el objetivo de no volver a entrar. No queremos estar en Gaza. No tenemos ningún reclamo territorial. Sí tenemos el reclamo de que nos dejen vivir en paz. Pero después del 7 de octubre no podemos darnos el lujo de seguir viviendo con un vecino como Hamás, una organización de terror que asesinó de la manera más brutal, que violó mujeres, que quemó familias enteras. Es más, los palestinos que viven en la Franja de Gaza tampoco quieren seguir con Hamás. En los 18 años que Hamás ha estado controlando y gobernando la Franja de Gaza, la gente solo conoce miseria. Solo hubo desarrollo militar, nada de desarrollo cívico, nada de construir escuelas, hospitales, vías, infraestructura, vida civil. Hamás destina las donaciones que recibe de la comunidad internacional para la construcción de su máquina militar contra Israel. Nada bueno les trae a los palestinos. De nada les sirve. A los palestinos les sirve que Hamás esté afuera y que ellos se autogobiernen en la Franja de Gaza.

Una niña palestina herida es trasladada al Hospital Bautista de la Ciudad de Gaza tras un ataque israelí en el centro de la Franja de Gaza el 2 de julio de 2025, en medio del conflicto entre Israel y el grupo militante palestino Hamás. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP) / OMAR AL-QATTAA

— ¿Qué modelo de gobernanza visualiza Israel para el futuro de Gaza tras el conflicto? Durante la última visita de Netanyahu a Trump se ha vuelto a hablar de desplazar a la población palestina a terceros países. ¿Ese es el objetivo de Israel o van a permanecer los palestinos en su territorio?

Yo entiendo que no hablaron de desplazar sino de posibilitar la salida de palestinos que viven en Gaza de manera voluntaria, no forzosa. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es sacar de ahí a Hamás. Sin Hamás y con algún tipo de gobierno en la Franja de Gaza, ya sea con fuerzas locales o con otras fuerzas, la vida de los palestinos se vería muy diferente y mucho mejor. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Quién va a estar? Pues todo eso está sujeto a negociación.

La planta de enriquecimiento de uranio de Fordow en Irán el 19 de junio de 2025 (arriba), y tras los ataques estadounidenses en el lugar el 22 de junio de 2025. (AFP). / -

— Con respecto a la guerra de los 12 días con Irán, ¿Israel considera que ha logrado todos sus objetivos militares? ¿Ha acabado con el programa nuclear iraní?

Bueno, primero hay que entender que no es solamente el programa nuclear, porque detrás de ese programa hay un objetivo, un objetivo declarado del régimen de los ayatolas, que es la destrucción del Estado de Israel. Lo han dicho una y otra vez. Lo dijo el presidente Mahmud Ahmadinejad hace como 15 años, y varias veces, que el objetivo de Irán es borrar a Israel del mapa. Entonces, cuando desarrollan armas nucleares, nosotros no podemos no hacerles caso, debemos tomar esas amenazas en serio. De hecho, Irán representa una amenaza existencial para Israel, y nosotros hace poco llegamos a la conclusión que está muy pero muy cerca de obtener una bomba atómica, paralelamente a un desarrollo muy avanzado de su proyecto balístico. Es decir, con una bomba atómica no se hace nada si no se tiene el vehículo para transportarla desde Irán a Israel, por eso invirtieron muchísimo en su programa de misiles balísticos. A partir de eso llegamos a la conclusión de que estamos en la hora de la verdad, que es ahora o nunca, que tenemos que golpear y eliminar de la manera que se pueda ese programa.

Ahora, no es que sea un programa que se construye en una edificación, una base militar. Es un programa que tiene más de 25 años de esfuerzo. Tienen muchas instalaciones diferentes, cada una sirve para algo, y una instalación puede llegar a tener el tamaño de una ciudad. Están dispersas por todo el territorio iraní, de manera que se dificulta mucho destruir el programa como tal. Sí lo hemos golpeado duramente con la ayuda de los estadounidenses, que pudieron penetrar a lo más profundo de la tierra donde tenían escondidos parte del proceso para el desarrollo de esas armas de destrucción masiva. También hemos golpeado duramente el programa balístico, los lanzadores de misiles. Ustedes vieron el daño que causaron estos misiles cuando cayeron en nuestras ciudades. Irán disparó esos misiles intencionalmente contra nuestra población civil.

— ¿Existe el riesgo de que esta guerra haya reforzado la determinación del régimen iraní de tener el arma nuclear?

Estaban decididos desde hace mucho tiempo a conseguir armas nucleares a toda costa. Lo han demostrado una y otra vez. Han estado engañando a la comunidad internacional durante muchos años. No es un secreto. Un día antes del ataque israelí contra las instalaciones, la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo públicamente que Irán está en violación del acuerdo de no proliferación. Pero nosotros no somos ingenuos. Sabemos que Irán va a seguir con los esfuerzos para construir, para desarrollar armas de destrucción masiva, también misiles que lleguen a Israel y hasta más que eso. Va a seguir con su retórica amenazante contra Israel y contra sus vecinos árabes. Irán es el mayor desestabilizador en la región. Está metido en Yemen, en el Líbano, hasta hace medio año en Siria, en Sudán, en Irak y en otros países. Es el mayor financiador del terror global. También sabemos que continuará con sus esfuerzos para perpetrar atentados contra blancos israelíes y judíos en el mundo.

— ¿Israel no teme un mayor acercamiento entre Irán y países con los que se lleva bien como China y Rusia tras la guerra para hacer más viable sus ambiciones nucleares?

Es difícil saberlo. El panorama internacional en nuestra región es bastante complicado. Yo creería que sí, que buscaría renovar esas alianzas. Obviamente cada país tiene su realidad. Rusia está con su guerra contra Ucrania. Irán tiene dos vectores en estas relaciones: uno que va hacia la cooperación internacional y otro que va hacia el desarrollo o la rehabilitación de su programa nuclear. Para rehabilitar su programa nuclear Irán demorará años. No veremos mañana nuevas instalaciones nucleares. Pero la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos e Israel, vamos a estar muy vigilantes a esos esfuerzos. Vamos a tener que asegurarnos de que Irán nunca desarrolle armas nucleares.