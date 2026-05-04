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Una columna de humo sobre el aeropuerto Jebel Ali en Dubái tras la interceptación de un misil iraní. Foto: STRINGER/EFE
Una columna de humo sobre el aeropuerto Jebel Ali en Dubái tras la interceptación de un misil iraní. Foto: STRINGER/EFE
Por Agencia EFE

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este lunes haber interceptado un total de 15 misiles y cuatro drones lanzados desde Irán que causaron tres heridos “de gravedad moderada”, en los primeros ataques iraníes contra el país del golfo Pérsico desde la entrada en vigor del alto el fuego.

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