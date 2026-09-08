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Resumen

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Cuerpos yacen en una carretera principal en el kibutz Gevim, cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023. (Foto de Oren ZIV / AFP).
Cuerpos yacen en una carretera principal en el kibutz Gevim, cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023. (Foto de Oren ZIV / AFP).
/ OREN ZIV
Por Agencia EFE

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed, advirtió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de que Hamás estaba planeando un ataque de gran envergadura una semana y media antes de los atentados del 7 de octubre, informó este martes en exclusiva el diario Haaretz.

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