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Resumen

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Fiscalía de EUA investiga incidentes en vuelo de Flydubai para determinar posible trasfondo terrorista y planificación previa. (Foto: EFE)
Fiscalía de EUA investiga incidentes en vuelo de Flydubai para determinar posible trasfondo terrorista y planificación previa. (Foto: EFE)
/ ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este jueves la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si tuvo trasfondo terrorista en el incidente en un vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv en el que, según Israel, un piloto intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero.

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