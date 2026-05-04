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Vista general del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, y de los rascacielos de Dubái, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Ali Haider
Vista general del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, y de los rascacielos de Dubái, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Ali Haider
Por Agencia EFE

Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este lunes que se reserva el “pleno y legítimo derecho a responder” a los nuevos ataques con drones y misiles de Irán contra su territorio, que durante la jornada de hoy han alcanzado una zona industrial en el este del país, mientras que otros han sido derribados por las defensas antiaéreas.

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