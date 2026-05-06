Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha enfrentado dos días consecutivos de ataques procedentes de Irán a pesar del alto al fuego que el estado persa supuestamente ha alcanzado con Estados Unidos. El gobierno emiratí indicó esta semana que logró interceptar 15 misiles y cuatro drones que dejaron un saldo de tres heridos.

El Ministerio de Defensa de EAU señala que desde el inicio de los ataques que Washington emprendió contra el gobierno de Teherán a fines de febrero, han interceptado 2.260 drones, 549 misiles balísticos y 29 misiles de crucero que fueron lanzados desde suelo iraní contra su territorio.

“Las defensas aéreas de EAU están haciendo frente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán. El Ministerio de Defensa confirma que los sonidos que se escuchan en diversas zonas del país son el resultado de la interceptación de misiles balísticos, misiles de crucero y drones”, señaló dicha cartera en un comunicado.

El humo se eleva desde una zona cercana al Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) en una imagen de archivo. Foto: EFE/STRINGER

La Unión Europea condenó estos ataques y dijo estar preparada “para contribuir con todos los esfuerzos diplomáticos destinados a reducir las tensiones y hostilidades” en Medio Oriente.

“Instamos a Irán a que cese de inmediato estas acciones, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional, y a que respete la soberanía y la integridad territorial de los países de la región”, señaló el Servicio Europeo de Acción Exterior en un comunicado.

Acercamiento roto

Las relaciones entre Irán y la mayoría de las monarquías petroleras de la Península Arábiga no fueron buenas durante parte importante de este siglo, sobre todo en el período posterior al ataque contra la Embajada de Arabia Saudita en Teherán. Sin embargo, a inicios de la actual década se generaron espacios de diálogo, al punto de que Emiratos Árabes Unidos volvió a abrir una legación en Irán en el 2022 y los saudíes hicieron lo mismo en el 2023.

Jorge Antonio Chávez, analista internacional y docente de la Academia Diplomática del Perú, indica que dicho acercamiento fue básicamente un acto de pragmatismo por parte de Teherán y sus adversarios, al buscar un mejor entorno para llevar a cabo sus propias agendas.

“No es que Irán y estos países tuvieran relaciones magníficas, pero estaban de acuerdo en no estar en permanente desacuerdo”, comenta el internacionalista en diálogo con El Comercio.

Una calle de Teherán con una enorme valla publicitaria con la imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, asesinado en febrero de 2026 en un ataque militar perpetrado por Estados Unidos e Israel. (Foto de AFP). / -

Desde el punto de vista específico de EAU, ese espíritu práctico ya había quedado demostrado en setiembre del 2020, siendo uno de los primeros países en firmar los Acuerdos de Abraham, mediante los cuales los estados de mayoría árabe y musulmana normalizaron sus relaciones con Israel.

Todos estos pasos tuvieron como común denominador el afán del gobierno emiratí por generar un marco más estable en la región y que le permitiera llevar adelante sus ambiciosos proyectos de diversificación económica, según explica Chávez.

“Emiratos Árabes Unidos tiene un sector petrolero importante, pero también tiene un sector fundamental en el campo de los servicios y del turismo. Entonces la idea de la paz y la estabilidad era esencial para traer inversiones e impulsar otros motores económicos distintos de las industrias extractivas”, apunta el docente de la Academia Diplomática.

Clima insostenible y presión

Estos esfuerzos se vieron severamente afectados luego de los ataques de Estados Unidos contra Irán ordenados por Donald Trump hace poco más de dos meses. La república islámica respondió lanzando drones y misiles contra los centros de operaciones de Washington en Medio Oriente.

Emiratos Árabes Unidos se convirtió en un blanco evidente, no solo por ser la segunda potencia entre las monarquías arábigas, sino también por contar con infraestructura frecuentemente empleada por las fuerzas norteamericanas, entre las que se encuentran la base aérea de Al Dhafra, en Abu Dabi; y el puerto de Jebel Ali y la base de Al Minhad, ambos ubicados en Dubái.

Para Jorge Chávez los anteriores intentos emiratíes por normalizar las relaciones con Israel no son la causa principal de los actuales ataques de Teherán, aunque admite que siguen siendo “un factor que enturbia la ecuación”. Una causa más clara sería el involucramiento de la monarquía federal en las recientes operaciones de la marina estadounidense para liberar el paso a barcos detenidos en el estrecho de Ormuz, pero este tampoco no sería un elemento tan decisivo.

A decir del especialista, el objetivo del estado persa es que los aliados de las petromonarquías no tengan más remedio que retirarse para no generarles más perjuicios.

“Irán tiene la capacidad de realizar ataques en contra del territorio emiratí con sus drones y misiles al no estar separados por mucha distancia. El mensaje que quiere dar es que sigue teniendo capacidad de imponer costos a los socios de Israel y Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico”, comenta el analista.

“Si sigue teniendo esa capacidad para generar presión va a obligar (a las monarquías petroleras) a una de dos cosas: plegarse al conflicto —lo cual sería para Irán una mala noticia— o lo que han hecho estos países en los últimos dos meses, que es básicamente encajar los golpes sin reaccionar para evitar una escalada y generar presión sobre EE.UU. e Israel para que el conflicto acabe”, añade Chávez.

Humo se eleva desde una instalación energética en el emirato de Fujairah, en el Golfo Pérsico, tras un ataque de Irán el 14 de marzo del 2026. (Foto de AFP). / -

Más allá de estas consideraciones, el internacionalista sostiene que un elemento crucial para tener en cuenta es que los recientes bombardeos contra EAU son una muestra de que Irán hará todo lo posible por mantener el control del estrecho de Ormuz, la pieza más importante de su estrategia.

Los recientes ataques con drones tuvieron como objetivo la zona industrial del emirato de Fuyaira, que cuenta con un puerto adjunto a orillas del golfo de Omán para la exportación del petróleo que llega por el oleoducto Habshan-Fuyaira.

Dicho conducto tiene 360 kilómetros de longitud y es capaz de transportar 1,5 millones de barriles de petróleo por día. La obra se inauguró en el 2012 y fue concebida como una opción para el traslado de los hidrocarburos sin pasar por Ormuz, donde la presencia de Irán hoy es incuestionable.

El estrecho de Ormuz está flanqueado por Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos.

“Utilizar ese puerto es una proyección a mar abierto que implica no tener que utilizar el estrecho de Ormuz. Eso es algo que le molesta a Irán porque entiende que su carta asimétrica más importante es el control sobre el estrecho y si las exportaciones se diversifican hacia otros puertos pierde parte del poder relativo”, comenta Chávez.

Defensa y armamento

En medio de los ataques, el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahan, declaró este martes 5 que “el fortalecimiento de las capacidades de defensa y armamento” seguirá siendo un “objetivo estratégico clave” para el desarrollo sostenible de su país.

Dicho anuncio se mantiene en la línea de inversión intensiva que ha realizado el estado arábigo desde los años 90. Según cifras del Banco Mundial, este gasto tuvo un pico importante en 1998 cuando alcanzó el 8,6% del PIB.

A lo largo de la última década ese presupuesto se redujo y hacia el 2020 se situaba en torno al 3,8% del PIB. Dichas cifras se incrementaron entre los años 2021 y 2025 por factores como la ayuda que los emiratíes prestaron a Arabia Saudita —antiguo aliado del que se han distanciado— en la guerra civil de Yemen y también como medida preventiva ante la inestabilidad generada por las incursiones militares de Israel en la región.

El sistema THAAD de Estados Unidos durante una prueba exitosa de intercepción de misiles. (Dominio Público). / Ralph Scott

En el contexto de conflicto actual se calcula que el presupuesto militar ha llegado hasta el 5,2%, cifra que duplica el promedio mundial y supera la proporción de inversión en defensa de la mayor parte de los países de la OTAN. Un informe de Research and Markets señala que el gobierno de EAU asignó 27.200 millones de dólares al presupuesto de defensa.

Las compras militares emiratíes incluyen los Sistemas de Defensa de Altitud (THAAD) procedentes de EE.UU. y adquiridos entre el 2011 y el 2019, que tienen un costo de US$1.200 millones por batería e incluyen radares, lanzadores y centros de mando. A estos se suman los cazas F-16E/F Block 60, que pueden llegar a costar 80 millones de dólares por avión.

En el 2019 la monarquía federal firmó un acuerdo de adquisición de los avanzados misiles Patriot PAC-3 MSE. El trato supuso la compra de 452 misiles, tremendamente costosos al tener un precio de 4,1 millones de dólares por unidad.

El escenario actual ha supuesto un problema de presupuesto importante, debido a que Irán ha empleado de forma extensiva drones cuyo costo es de apenas una fracción del de las armas citadas.

Una fotografía tomada el 27 de diciembre de 2025 muestra un dron Shahed 136, de diseño iraní, utilizado por el Ejército ruso, sobrevolando Kiev durante un ataque con drones y misiles rusos. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP). / SERGEI SUPINSKY

Por mencionar un caso concreto, un dron Shahed iraní tiene un costo de fabricación que va desde los 20.000 hasta los 30.000 dólares. Al ser estas armas baratas y fáciles de producir en masa, derribarlas con los costosos y complejos sistemas estadounidenses no resulta una opción sostenible.

Fue por ello que Emiratos Árabes Unidos y otros países como Arabia Saudita y Qatar llegaron a un acuerdo con Ucrania por 10 años para la implementación de sistemas de defensa contra drones, que incluyen la exportación de interceptores, la creación de cadenas de producción conjunta y la transferencia de software para gestionar la red de defensa.

Drones interceptores ucranianos como el Bullet o el Sting suponen un gasto de fabricación que va desde los 1.000 hasta los 3.000 dólares.

Soldados ucranianos manejan un dron. Foto: EFE/ Markiian Lyseiko

La experiencia ucraniana en la guerra que mantiene con Rusia ha convertido al país presidido por Volodímir Zelenski en un referente del uso de tecnología de drones de ataque y defensa, a lo que se suma que durante el conflicto con el Kremlin las fuerzas de Kiev se han encontrado repetidamente con aeronaves y dispositivos no tripulados de fabricación iraní.

“Hay un costo asimétrico que se impone a quien defiende. Utilizar la tecnología y los sistemas ucranianos que además se apoyan en inteligencia artificial ayuda a atacar esos enjambres de drones iraníes y deshabilitarlos utilizando estos drones con un costo más bajo, no dependiendo de la capacidad que tienen países como Estados Unidos de producir misiles que son más caros y que no necesariamente están disponibles”, apunta al respecto Jorge Chávez.

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