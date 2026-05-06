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Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha enfrentado dos días consecutivos de ataques procedentes de Irán a pesar del alto al fuego que el estado persa supuestamente ha alcanzado con Estados Unidos. El gobierno emiratí indicó esta semana que logró interceptar 15 misiles y cuatro drones que dejaron un saldo de tres heridos.

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