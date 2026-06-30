Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump llegaron el martes a Doha para conversar con los mediadores sobre el conflicto con Irán, aunque no negociarán directamente con representantes de Teherán, informó el gobierno de Qatar.

El portavoz de la cancillería de Qatar, Majed Al Ansari, dijo que los emisarios de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner están en Doha para reunirse con los mediadores de las conversaciones con Irán.

La república islámica también envió una delegación al país del Golfo, pero “no hay reuniones directas programadas entre las dos partes los próximos días”, sostuvo Al Ansari.

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Según el portavoz diplomático iraní, Esmail Baqai, sus representantes mantendrán diálogos el miércoles con los mediadores y abordarán “sin duda” la cuestión de los activos del país congelados en el extranjero.

Baqai aseguró además que su país responderá sistemáticamente a cualquier violación por parte de Estados Unidos del protocolo de acuerdo alcanzado el 17 de junio para poner fin a la guerra, después de la reanudación de ataques mutuos durante el fin de semana.

Un funcionario estadounidense había dicho que los dos países decidieron poner fin a sus ataques.

Trump había dicho el lunes que Irán “ha pedido una reunión” y que se celebraría el martes en Doha.

Retratos del nuevo Líder Supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei y su padre, el difunto Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, con la frase "Gracias, Irán", en Beirut, Líbano, el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH) / WAEL HAMZEH

La cancillería iraní negó esa reunión, pero el lunes confirmó el envío de una “delegación de expertos” a Doha para discutir la implementación de las cláusulas del protocolo de acuerdo.

La tensión entre Washington y Teherán gira sobre todo en torno a la gestión del estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

Esa vía marítima fue reabierta la semana pasada, después de que Irán la cerrara desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

Estados Unidos acusó a Irán de haber atacado dos barcos la semana pasada y bombardeó el viernes la república islámica. Teherán respondió atacando posiciones estadounidenses en la región del Golfo.

Estas hostilidades, que se prolongaron hasta el domingo, pusieron en vilo el protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo el martes en una entrevista con la prensa estatal de su país que Teherán prioriza la diplomacia con Estados Unidos, pero que están listos para “la guerra” si los diálogos no se concretan.

Qalibaf también reveló que su país no pudo exportar “ni un solo barril de petróleo» durante el bloqueo estadounidenses a sus puertos. Sin embargo, desde su fin han exportado «más de 40 millones de barriles de petróleo”.