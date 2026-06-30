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Resumen

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Steve Witkoff emisario de Estados Unidos. Foto: AFP
Steve Witkoff emisario de Estados Unidos. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump llegaron el martes a Doha para conversar con los mediadores sobre el conflicto con Irán, aunque no negociarán directamente con representantes de Teherán, informó el gobierno de Qatar.

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