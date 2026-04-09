Estados Unidos acogerá la próxima semana el inicio de negociaciones directas entre Israel y el Líbano para un alto el fuego, en un proceso independiente de las conversaciones de paz con Irán previstas en Pakistán.

“Podemos confirmar que el Departamento organizará una reunión la próxima semana para abordar las negociaciones en curso sobre el alto el fuego con Israel y el Líbano”, declaró a EFE un funcionario del Departamento de Estado, sin precisar la fecha exacta.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hezbolá y establecer “relaciones pacíficas”.

“Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible”, afirmó Netanyahu en una nota publicada por su oficina.

Horas antes de su anuncio, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que Hezbolá “anhela un alto el fuego” tras la intensificación de la ofensiva israelí en el país vecino.

Israel ha continuado bombardeando el Líbano pese a que Pakistán, país que media en el alto el fuego con Irán, aseguró que la tregua de dos semanas anunciada con Estados Unidos también incluye al país levantino.

Irán exige además que cesen los bombardeos en el Líbano antes de conversar con Estados Unidos en Pakistán el próximo fin de semana.

Según las autoridades libanesas, los muertos por los ataques israelíes desde que lanzó su campaña de bombardeos y operación terrestre en el país el 2 de marzo superan los 1.700.

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Líbano acusó este miércoles 8 de abril a Israel de haber causado decenas de muertos y cientos de heridos con sus bombardeos más intensos desde el comienzo de la guerra contra el grupo proiraní Hezbolá que han desatado pánico en la capital. (AFP)

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