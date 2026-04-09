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Un soldado del ejército libanés permanece de pie junto a un edificio residencial destruido al día siguiente de un ataque aéreo israelí en el barrio de Ain Mreisseh, en Beirut, Líbano, el 9 de abril de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
Un soldado del ejército libanés permanece de pie junto a un edificio residencial destruido al día siguiente de un ataque aéreo israelí en el barrio de Ain Mreisseh, en Beirut, Líbano, el 9 de abril de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

Estados Unidos acogerá la próxima semana el inicio de negociaciones directas entre Israel y el Líbano para un alto el fuego, en un proceso independiente de las conversaciones de paz con Irán previstas en Pakistán.

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