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Una mujer pasa junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí que representa misiles impactando un portaaviones en Teherán, Irán, el 26 de mayo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una mujer pasa junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí que representa misiles impactando un portaaviones en Teherán, Irán, el 26 de mayo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) acusó este jueves a Irán de una “escandalosa violación del alto el fuego” con el lanzamiento de un misil balístico contra Kuwait en la mañana de hoy que fue interceptado por las defensas kuwaitíes.

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