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El USS George H.W. Bush (CVN 77) navega por el mar Arábigo mientras las fuerzas de Estados Unidos hacen cumplir el bloqueo naval contra Irán desde el Golfo de Omán y apoyan el Proyecto Libertad en el Estrecho de Ormuz. (EFE/ CENTCOM).
El USS George H.W. Bush (CVN 77) navega por el mar Arábigo mientras las fuerzas de Estados Unidos hacen cumplir el bloqueo naval contra Irán desde el Golfo de Omán y apoyan el Proyecto Libertad en el Estrecho de Ormuz. (EFE/ CENTCOM).
/ CENTCOM
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió este martes en que el actual alto el fuego con Irán se mantiene a pesar de los ataques iraníes a navíos estadounidenses en el estrecho de Ormuz, porque estos incidentes no superan el “umbral” que justificaría un reinicio de los combates.

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