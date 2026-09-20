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Partidarios de las autoridades hutíes exhiben sus armas y portan pancartas con la imagen de la Kaaba y la leyenda "Por ella, ofrecemos voluntariamente nuestras almas" durante una protesta en Yemen, el 18 de septiembre de 2026. (Mohammed HUWAIS / AFP).
Partidarios de las autoridades hutíes exhiben sus armas y portan pancartas con la imagen de la Kaaba y la leyenda "Por ella, ofrecemos voluntariamente nuestras almas" durante una protesta en Yemen, el 18 de septiembre de 2026. (Mohammed HUWAIS / AFP).
/ MOHAMMED HUWAIS
Por Agencia EFE

La embajada de Estados Unidos en Jerusalén emitió, durante la noche de este sábado, una alerta para sus ciudadanos ante una posible escalada en la región tras el aumento de los ataques de los hutíes de Yemen.

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