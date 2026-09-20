La embajada de Estados Unidos en Jerusalén emitió, durante la noche de este sábado, una alerta para sus ciudadanos ante una posible escalada en la región tras el aumento de los ataques de los hutíes de Yemen.

“Los hutíes, apoyados por Irán, han llevado a cabo hostilidades contra Arabia Saudita, incluyendo ataques a aeropuertos civiles. Este conflicto militar tiene el potencial de escalar rápidamente”, advirtió la misión diplomática a los ciudadanos estadounidenses de la región.

La embajada afirmó que sus oficinas y servicios consulares mantendrán sus horarios de apertura de forma regular, pero instó a sus ciudadanos a “extremar las precauciones”, entre las que incluyó “identificar el refugio antiaéreo más cercano”, “mantener un perfil bajo” y descargarse la aplicación de alertas antiaéreas del Ejército israelí.

Una persona observa una transmisión televisiva sobre los últimos acontecimientos del conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes en Saná, Yemen, el 19 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB). / YAHYA ARHAB

Este sábado, el grupo insurgente yemení atacó objetivos militares con misiles en Arabia Saudita, en la capital, Riad, y en la ciudad portuaria e importante centro petrolero de Yanbu, a orillas del mar Rojo.

El cruce de ataques entre Arabia Saudita y los hutíes se produce en el contexto de la reanudación de los combates terrestres entre los hutíes, respaldados por Irán, y el Gobierno yemení internacionalmente reconocido que tiene en Riad a su principal valedor.

Este mes de septiembre, en una ofensiva fulgurante, los hutíes tomaron importantes ciudades y puntos estratégicos en la costa occidental del país, que les ha llevado a controlar el estrecho de Bab al Mandeb, el acceso sur del mar Rojo, lo que amenaza con agravar el desplazamiento de la población y perturbar el acceso a rutas vitales de transporte y abastecimiento.