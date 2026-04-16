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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D. C., el 16 de abril de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D. C., el 16 de abril de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este jueves que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar los ataques a Irán si Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington durante el actual cese el fuego temporal.

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