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El portaaviones de la clase Nimitz, USS Abraham Lincoln, navegando en el Mar Arábigo el 8 de mayo de 2026. (various sources / AFP)
El portaaviones de la clase Nimitz, USS Abraham Lincoln, navegando en el Mar Arábigo el 8 de mayo de 2026. (various sources / AFP)
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Por Agencia EFE

Las fuerzas armadas estadounidenses dispararon un misil contra un buque cisterna “sin carga”, con bandera de Botsuana, que navegaba en aguas internacionales en dirección a la isla de Kharg, principal puerto petrolero de Irán.

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