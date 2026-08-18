El representante de Estados Unidos para Siria acusó a Israel de estar detrás de los bombardeos de este martes contra una base militar en desuso en el noroeste del país, y denunció la acción como una “escalada innecesaria”.

El gobierno sirio también atribuyó a Israel los bombardeos ocurridos en la mañana sobre la pista del aeropuerto militar de Abu Duhur, que no causaron bajas humanas, pero sí daños materiales.

PUEDES VER: Enviado de Trump dice que el desarme de Hamás en Gaza podría comenzar en 30 días

Estos “ataques aéreos israelíes sobre la base aérea de Abu al Duhur constituyen una escalada innecesaria que no avanza hacia la estabilidad regional”, escribió el enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack.

“Instamos a todas las partes a priorizar el discurso racional sobre más incidentes militares”, agregó en su mensaje en X.

VIDEO RECOMENDADO