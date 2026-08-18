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Resumen

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Un avión de combate de Israel F-35 realiza una exhibición aérea sobre la ciudad costera mediterránea de Tel Aviv el 15 de abril de 2021. (Foto referencial, JACK GUEZ / AFP).
Un avión de combate de Israel F-35 realiza una exhibición aérea sobre la ciudad costera mediterránea de Tel Aviv el 15 de abril de 2021. (Foto referencial, JACK GUEZ / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia AFP

El representante de Estados Unidos para Siria acusó a Israel de estar detrás de los bombardeos de este martes contra una base militar en desuso en el noroeste del país, y denunció la acción como una “escalada innecesaria”.

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