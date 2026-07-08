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Resumen

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Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán, tras el fin de la tregua anunciado por Trump. (Captura de video, Centcom).
Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán, tras el fin de la tregua anunciado por Trump. (Captura de video, Centcom).
Por Agencia EFE

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó este miércoles nuevos ataques contra Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminada la tregua entre ambos países, con el objetivo de degradar la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

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